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«Даллас» забил победный гол после ошибки Овечкина

«Даллас» забил победный гол после ошибки Овечкина
Хоккей / НХЛ 0

«Даллас Старз» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:3 ОТ.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов записал на свой счёт гол и результативную передачу. Эти очки стали для Радулова первыми в новом сезоне НХЛ. В овертайме Радулов ассистировал Тайлеру Сегину. Голевая комбинация началась с ошибки Александра Овечкина при выполнении передачи. Овечкин выполнил неточный пас, игроки «Далласа» перехватили шайбу и провели резкую контратаку.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов забил гол в своём дебютном матче сезона НХЛ. Овечкин отметился результативной передачей.

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