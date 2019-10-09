Овечкин промахнулся мимо пустого угла ворот, мощный бросок попал в Оши

«Даллас Старз» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:3 ОТ.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не смог отметиться заброшенной шайбой. Российский форвард не реализовал прекрасный момент. Александр с любимой позиции бросал по пустому углу ворот Бена Бишопа, однако угодил в одноклубника Ти Джея Оши.

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Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов записал на свой счёт гол и результативную передачу. Эти очки стали для Радулова первыми в новом сезоне НХЛ. В овертайме Александр ассистировал Тайлеру Сегину. Голевая комбинация началась с ошибки Овечкина при выполнении передачи. Александр выполнил неточный пас, игроки «Далласа» перехватили шайбу и провели резкую контратаку.