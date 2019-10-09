Тротц — о замене: команда не помогла Варламову, его сложно винить в поражении

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал замену Семёна Варламова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (2:5).
Российский вратарь отправился на скамейку запасных на 29-й минуте матча, он отразил 15 бросков из 19 и потерпел второе поражение в двух матчах нынешнего сезона.
«Команда ему не помогла сегодня. Семён держал команду в игре в начале матча, но защитники играли слабо. Сложно винить его в поражении. Мы много ошибались, теряли шайбу, проигрывали вбрасывания», — заявил Тротц после матча.
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Джеймс Нил оформил натуральный хет-трик за восемь с половиной минут, а затем и покер. Первые три — в ворота Варламова. В составе победителей также ещё одну шайбу на свой счёт записал Зак Кассиан.
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