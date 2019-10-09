Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 9 октября 2019 года

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В восьми матчах приняли участие девять российских хоккеистов.
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился заброшенной шайбой в своём дебютном матче в чемпионате. Форвард «Каролины» Андрей Свечников снова оформил ассистентский дубль, благодаря чему делит первое место в НХЛ по голевым передачам. Нападающий «Далласа» Александр Радулов прервал чёрную полосу, набрав первые очки в чемпионате. Форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провёл лучший матч в НХЛ за долгое время, отметившись голом и двумя результативными передачами.
Неудачно сложился день для российских вратарей. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский и вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов пропустили по четыре шайбы и завершили матчи досрочно.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Бобровский
|«Флорида»
|10 из 14
|71,4
|3:6
|Варламов
|«Айлендерс»
|15 из 19
|78,9
|2:5
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Свечников (н)
|«Каролина»
|0+2
|+2
|2
|6
|3
|1
|-
|14.25
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|1+0
|-2
|0
|5
|1
|0
|-
|14.45
|Радулов (н)
|«Даллас»
|1+1
|+2
|0
|2
|0
|0
|0%
|17.29
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|0
|0
|6
|2
|0
|-
|23.43
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|1+0
|+1
|2
|3
|1
|0
|45%
|18.44
|Ковальчук (н)
|«Лос-Анджелес»
|1+2
|+2
|0
|2
|0
|1
|-
|19.02
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|-1
|0
|1
|1
|1
|-
|21.20
- 9 октября 2019
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- 8 октября 2019
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