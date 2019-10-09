Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 9 октября 2019 года

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В восьми матчах приняли участие девять российских хоккеистов.

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился заброшенной шайбой в своём дебютном матче в чемпионате. Форвард «Каролины» Андрей Свечников снова оформил ассистентский дубль, благодаря чему делит первое место в НХЛ по голевым передачам. Нападающий «Далласа» Александр Радулов прервал чёрную полосу, набрав первые очки в чемпионате. Форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провёл лучший матч в НХЛ за долгое время, отметившись голом и двумя результативными передачами.

Неудачно сложился день для российских вратарей. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский и вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов пропустили по четыре шайбы и завершили матчи досрочно.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Бобровский «Флорида» 10 из 14 71,4 3:6 Варламов «Айлендерс» 15 из 19 78,9 2:5

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Свечников (н) «Каролина» 0+2 +2 2 6 3 1 - 14.25 Дадонов (н) «Флорида» 1+0 -2 0 5 1 0 - 14.45 Радулов (н) «Даллас» 1+1 +2 0 2 0 0 0% 17.29 Овечкин (н) «Вашингтон» 0+1 0 0 6 2 0 - 23.43 Кузнецов (н) «Вашингтон» 1+0 +1 2 3 1 0 45% 18.44 Ковальчук (н) «Лос-Анджелес» 1+2 +2 0 2 0 1 - 19.02 Орлов (з) «Вашингтон» 0+0 -1 0 1 1 1 - 21.20