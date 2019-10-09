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Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 9 октября 2019 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 9 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В восьми матчах приняли участие девять российских хоккеистов.

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился заброшенной шайбой в своём дебютном матче в чемпионате. Форвард «Каролины» Андрей Свечников снова оформил ассистентский дубль, благодаря чему делит первое место в НХЛ по голевым передачам. Нападающий «Далласа» Александр Радулов прервал чёрную полосу, набрав первые очки в чемпионате. Форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провёл лучший матч в НХЛ за долгое время, отметившись голом и двумя результативными передачами.

Неудачно сложился день для российских вратарей. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский и вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов пропустили по четыре шайбы и завершили матчи досрочно.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Бобровский«Флорида»10 из 1471,43:6
Варламов«Айлендерс»15 из 1978,92:5
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Свечников (н)«Каролина»0+2+22631-14.25
Дадонов (н)«Флорида»1+0-20510-14.45
Радулов (н)«Даллас»1+1+202000%17.29
Овечкин (н)«Вашингтон»0+100620-23.43
Кузнецов (н)«Вашингтон»1+0+1231045%18.44
Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»1+2+20201-19.02
Орлов (з)«Вашингтон»0+0-10111-21.20
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