Игрок «Нэшвилла» забил после грубой ошибки Карлссона. У Эрика ужасная полезность

«Сан-Хосе Шаркс» проиграл в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз». Встреча состоялась на льду арены «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле. Матч завершился со счётом 5:2 в пользу «Предаторз». Это четвёртое подряд поражение «акул» на старте сезона, «Предаторз» выиграли вторую встречу из трёх.

Автором одной из шайб «Нэшвилла» стал шведский нападающий Филип Форсберг. Филип отличился после грубой ошибки соотечественника Эрика Карлссона. Шведский защитник совершил «обрез» в средней зоне, которым моментально воспользовался «Нэшвилл». Карлссон набрал в трёх матчах "-6" и по показателю полезности занимает четвёртое место с конца во всей лиге.

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