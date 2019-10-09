Светлов: в России дефицит молодых защитников. «Адмирал» рад росту Островского

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал развитие молодых игроков приморского клуба.
«Зайцеву в сентябре помешала травма, и, чтобы восстановить кондиции и получить игровую практику, командируем его в „Ермак“. В обратном направлении проследует Кожевников.
Что касается молодёжной сборной, то у нас есть новый претендент на поездку на чемпионат мира—2020 — защитник Островский. О его прогрессе говорит то, что он, едва отметив 19 лет, регулярно попадает в состав и уже набрал две результативные передачи. В России есть небольшой дефицит молодых защитников, поэтому мы рады, что Островский растёт.
Но, отмечая молодых, обязан сказать о лидерах и ветеранах команды. Глазачев, Мерескин, Петров — опыт и советы этих и других хоккеистов позволяют молодым прогрессировать, брать с лидеров команды пример. Рады, что в команде есть вот такой профессиональный баланс. Поэтому надеемся, что молодёжь продолжит пахать на тренировках и расти, позволив «Адмиралу» уверенно смотреть в будущее», — цитирует Светлова Russia-Hockey.
- 9 октября 2019
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