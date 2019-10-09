«Автомобилист» объявил состав на трёхматчевый выезд

«Автомобилист» отправился на трёхматчевый выезд по маршруту Санкт-Петербург — Москва — Казань, информирует пресс-служба екатеринбургского клуба. Команде Андрея Мартемьянова предстоит сыграть со СКА (10 октября), “Динамо” (12 октября) и “Ак Барсом” (14 октября).
На выезд отправились:
Вратари: Якуб Коварж, Владислав Гросс, Леонид Фомин;
Защитники: Максим Березин, Михаил Мамкин, Денис Бодров, Иван Вишневский, Ефим Гуркин, Федор Беляков, Никита Трямкин, Даниил Валитов, Алексей Василевский
Нападающие: Найджел Доус, Дэн Секстон, Павел Дацюк, Анатолий Голышев, Джефф Плэтт, Брукс Мэйсек, Георгий Белоусов, Питер Холланд, Виталий Попов, Никита Сетдиков, Степан Хрипунов, Александр Кучерявенко, Сергей Колесников, Вячеслав Литовченко, Андрей Обидин, Артем Гареев, Евгений Мозер.
- 9 октября 2019
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