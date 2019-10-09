«Трактор» выпустил открытку ко Всемирному дню почты
Сегодня, 9 октября, отмечается Всемирный день почты. В честь этого праздника в фойе арены имени Валерия Белоусова в Челябинске откроется небольшое отделение «Почты России», а «Трактор» выпустил лимитированный тираж уникальных открыток. Отправить карточку можно будет прямо из фойе арены.
Как сообщает пресс-служба челябинского клуба, на карточках размещена челябинская версия популярного вызова – Tetris Challenge. Каждый желающий сможет отправить открытку абсолютно бесплатно из арены, подписать её правильно помогут сотрудники почты – шариковой ручкой либо перьевой, используя чернила.
Фото: Телеграм-канал «СМИ за „Трактор“»
В почтовую зону будет включён музей с различными историческими принадлежностями, там же будет работать знаменитый почтальон Печкин.
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- 9 октября 2019
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