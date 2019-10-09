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Проворов: молодые игроки в НХЛ не требуют, а заслуживают больших зарплат

Проворов: молодые игроки в НХЛ не требуют, а заслуживают больших зарплат
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов поделился мнением о контрактах в НХЛ. В сентябре 22-летний россиянин подписал шестилетнее соглашение на $ 40,5 млн.

«Ну, игроки этого не требуют, а заслуживают. Просто сейчас молодые хоккеисты с первых лет на уровне НХЛ начинают приносить огромную пользу своим командам и играют на лидирующих позициях – в первой паре защитников или первых двух тройках нападения. Поэтому я думаю, что это всё заслуженно.

С самого начала никто на такое не настраивается. Я играю в хоккей и люблю его. И не зацикливаюсь на контрактах и чём-то подобном. Просто получаю удовольствие от игры и стараюсь каждый день расти как хоккеист», – приводят слова Проворова «Известия».

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