Проворов: молодые игроки в НХЛ не требуют, а заслуживают больших зарплат
Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов поделился мнением о контрактах в НХЛ. В сентябре 22-летний россиянин подписал шестилетнее соглашение на $ 40,5 млн.
«Ну, игроки этого не требуют, а заслуживают. Просто сейчас молодые хоккеисты с первых лет на уровне НХЛ начинают приносить огромную пользу своим командам и играют на лидирующих позициях – в первой паре защитников или первых двух тройках нападения. Поэтому я думаю, что это всё заслуженно.
С самого начала никто на такое не настраивается. Я играю в хоккей и люблю его. И не зацикливаюсь на контрактах и чём-то подобном. Просто получаю удовольствие от игры и стараюсь каждый день расти как хоккеист», – приводят слова Проворова «Известия».
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- 9 октября 2019
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