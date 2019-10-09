Варнаков: Нижний Новгород — единственный город в КХЛ со старой ареной

Нападающий «Торпедо» Михаил Варнаков заявил, что Нижнему Новгороду требуется новая современная арена.

«Нижний Новгород – один из городов, где более 70 лет назад начинал развиваться хоккей в нашей стране. «Торпедо» — клуб с богатой историей, среди воспитанников которого — олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Одним из них является мой отец, который стал для меня примером. Сейчас я представляю хоккейный клуб «Торпедо» в КХЛ, и, к сожалению, наш город остаётся единственным в лиге, где матчи проходят на старой арене, которая не может вместить всех желающих.

Хоккей – самый популярный вид спорта в регионе, и для его развития просто необходима современная ледовая арена. Строительство ее именно на Стрелке позволит сформировать в регионе удобный для спортсменов и болельщиков спортивный кластер. Уверен, что новый хоккейный стадион станет не только востребованной спортивной площадкой, но и местом общественного притяжения, которое будет создавать настоящий праздник для всех жителей города.

Все мы помним чемпионат мира по футболу, как нижегородцы радовались событиям мирового масштаба, приезду десятков тысяч гостей, спортивным событиям международного уровня. Появление современной многофункциональной ледовой арены поможет нам ещё не раз испытать те самые незабываемые эмоции, ведь на ней можно будет проводить матчи, концерты и мероприятия самого высокого международного уровня», — цитирует Варнакова-младшего НИА «Нижний Новгород».