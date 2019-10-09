Симмондс — о Филадельфии: надеюсь, что хотя бы кто-то будет рад меня видеть
Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Уэйн Симмондс поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз». Завтра, 10 октября, канадский нападающий впервые выйдет на матч с «Филадельфией», за которую провёл восемь сезонов.
«Надеюсь, что хотя бы кто-то будет рад меня видеть. За восемь лет я уже успел пустить там корни, отлично провёл время. Мне очень нравилось в Филадельфии. Я гордился, что играл за «Флайерз». И я не жалею ни о чём, что было сделано мною в форме „Флайерз“.
Будет немного странно, хотя на самом деле это всего лишь ещё одна игра. Я должен правильно настроиться психологически и физически, подготовиться к тому, чтобы помочь «Нью-Джерси» взять два очка», — цитирует Симмондса пресс-служба НХЛ.
Симмондс: разозлюсь, если не услышу гула в своей адрес в Филадельфии
- 9 октября 2019
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