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«Трактор» — «Динамо» М: Петерссон и Яшкин вернулись в состав гостей

«Трактор» — «Динамо» М: Петерссон и Яшкин вернулись в состав гостей
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы челябинского «Трактора» и московского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в социальных сетях. Встреча в Челябинске состоится сегодня, 9 октября, начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Трактор»:

Демченко (Федотов);
Меньшиков — Виртанен, Томас — Седлак — Гика;
Терещенко — Калинин, Кручинин — Попов — Кэлоф;
Бородкин — Карпухин, Шаров — Шолохов — Коньков;
Ясинский, Гришаков, Тридчиков — Карлин — Косов.

«Динамо» Москва:

Бочаров (Ерёменко);
Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Зайцев — Лямин, Брюквин — Полыгалов — Индрашис;
Волков — Миронов, Петунин — Ефремов — Кулёмин;
Огурцов, Михайлов, Круглов — Игумнов — Афиногенов.

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