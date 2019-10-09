«Трактор» — «Динамо» М: Петерссон и Яшкин вернулись в состав гостей

Стали известны составы челябинского «Трактора» и московского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в социальных сетях. Встреча в Челябинске состоится сегодня, 9 октября, начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Трактор»:



Демченко (Федотов);

Меньшиков — Виртанен, Томас — Седлак — Гика;

Терещенко — Калинин, Кручинин — Попов — Кэлоф;

Бородкин — Карпухин, Шаров — Шолохов — Коньков;

Ясинский, Гришаков, Тридчиков — Карлин — Косов.



«Динамо» Москва:



Бочаров (Ерёменко);

Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;

Зайцев — Лямин, Брюквин — Полыгалов — Индрашис;

Волков — Миронов, Петунин — Ефремов — Кулёмин;

Огурцов, Михайлов, Круглов — Игумнов — Афиногенов.