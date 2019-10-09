«Трактор» — «Динамо» М: Петерссон и Яшкин вернулись в состав гостей
Стали известны составы челябинского «Трактора» и московского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в социальных сетях. Встреча в Челябинске состоится сегодня, 9 октября, начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Трактор»:
Демченко (Федотов);
Меньшиков — Виртанен, Томас — Седлак — Гика;
Терещенко — Калинин, Кручинин — Попов — Кэлоф;
Бородкин — Карпухин, Шаров — Шолохов — Коньков;
Ясинский, Гришаков, Тридчиков — Карлин — Косов.
«Динамо» Москва:
Бочаров (Ерёменко);
Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Зайцев — Лямин, Брюквин — Полыгалов — Индрашис;
Волков — Миронов, Петунин — Ефремов — Кулёмин;
Огурцов, Михайлов, Круглов — Игумнов — Афиногенов.
- 9 октября 2019
-
16:43
-
16:40
-
16:22
-
16:15
-
16:13
-
15:51
-
15:38
-
15:20
-
14:59
-
14:31
-
14:06
-
13:57
-
13:36
-
13:10
-
12:51
-
12:27
-
12:15
-
11:56
-
11:37
-
11:34
-
11:10
-
11:00
-
10:31
-
10:15
-
10:00
-
09:41
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:18
-
08:14
-
08:10
-
08:05
Партнерский контент