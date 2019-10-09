Сушинский: у Чудинова тяжёлая травма, он выбыл надолго
Президент хоккейного клуба «Авангард» Максим Сушинский рассказал о степени тяжести травмы защитника Максима Чудинова.
«Чудинов выбыл надолго, не знаю, до конца сезона или нет, непонятно. Я не могу сказать, я не доктор. Мы лечим его, занимаемся, у него тяжёлая травма, но все восстанавливаются по-разному. Один выбывает на два месяца, второй — на четыре, третий – на семь. У каждого свой организм, посмотрим, как у Чудинова пройдёт реабилитация, как заживать будет. Более конкретно не могу сказать.
Из-за травмы Максима у нас не планируется никакого усиления в оборону со стороны. У нас сейчас выходит Франсон, Емелин на подходе», — рассказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
- 9 октября 2019
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