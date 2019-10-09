«Салават» — «Барыс»: Жайлауов проведёт первый матч за гостей с сезона-2017/18

Стали известны составы уфимского «Салавата Юлаева» и хоккейного клуба «Барыс» из Нур-Султана на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча в Уфе состоится сегодня, 9 октября, начало игры — в 17:00 мск.



В четвёртом звене гостей сыграет Талгат Жайлауов, не игравший за «Барыс» с сезона-2017/18.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Ларсен — Панин, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;

Коледов — Лисовец, Баранов — Бурмистров — Кугрышев;

Гареев — Семёнов, Хохряков — Кадейкин — Сошников;

Пустозёров, Гиматов — Картаев — Жарков.



«Барыс»:



Паскуаль (Карлссон);

Маклюков — Диц, Пакаринен — Найт — Старченко;

Метальников — Блэкер, Михайлис — Валк — Тангрэди;

Клещенко — Шалапов, Акользин — Сагадеев — Шевченко;

Данияр — Мусоров, Жайлауов — Шестаков — Петухов.