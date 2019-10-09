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«Салават» — «Барыс»: Жайлауов проведёт первый матч за гостей с сезона-2017/18

«Салават» — «Барыс»: Жайлауов проведёт первый матч за гостей с сезона-2017/18
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы уфимского «Салавата Юлаева» и хоккейного клуба «Барыс» из Нур-Султана на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча в Уфе состоится сегодня, 9 октября, начало игры — в 17:00 мск.

В четвёртом звене гостей сыграет Талгат Жайлауов, не игравший за «Барыс» с сезона-2017/18.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Ларсен — Панин, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;
Коледов — Лисовец, Баранов — Бурмистров — Кугрышев;
Гареев — Семёнов, Хохряков — Кадейкин — Сошников;
Пустозёров, Гиматов — Картаев — Жарков.

«Барыс»:

Паскуаль (Карлссон);
Маклюков — Диц, Пакаринен — Найт — Старченко;
Метальников — Блэкер, Михайлис — Валк — Тангрэди;
Клещенко — Шалапов, Акользин — Сагадеев — Шевченко;
Данияр — Мусоров, Жайлауов — Шестаков — Петухов.

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