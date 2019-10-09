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«Куньлунь» — «Нефтехимик»: Шиксатдаров завершил классную комбинацию гостей

«Куньлунь» — «Нефтехимик»: Шиксатдаров завершил классную комбинацию гостей
Хоккей / КХЛ 0

В третьем периоде матча между китайским «Куньлунь Ред Стар» и нижнекамским «Нефтехимиком» (2:1) команде гостей удалось забросить красивую шайбу. Игроки «волков» провели классную комбинацию, завершённую нападающим Ильдаром Шиксатдаровым.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Счёт во встрече был открыт уже на третьей минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий китайского клуба Эндрю Миллер. Вскоре «Куньлунь» упрочил преимущество в счёте благодаря удачному броску форварда Жильбера Брюле. «Нефтехимик» сумел отыграть одну шайбу только на 48-й минуте усилиями Шиксатдарова. Гол стал заключительным в матче.

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