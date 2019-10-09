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«Нефтехимик» потерпел пятое поражение подряд, уступив «Куньлуню»

«Нефтехимик» потерпел пятое поражение подряд, уступив «Куньлуню»
Хоккей / КХЛ 0

Китайский «Куньлунь Ред Стар» на домашней площадке оказался сильнее нижнекамского «Нефтехимика» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 2:1. Для подопечных Вячеслава Буцаева поражение стало пятым подряд, у «драконов» — две победы в пяти последних матчах.

Счёт во встрече был открыт уже на третьей минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий китайского клуба Эндрю Миллер. Вскоре «Куньлунь» упрочил преимущество в счёте благодаря удачному броску форварда Жильбера Брюле. «Нефтехимик» сумел отыграть одну шайбу только на 48-й минуте, гол в актив записал нападающий Ильдар Шиксатдаров. Гол стал заключительным в матче.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 октября 2019, среда. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Миллер – 02:18' (5x4)   2:0 Брюле (Ип, Миллер) – 09:35' (5x4)   2:1 Шиксатдаров (Хафизов, Хисамутдинов) – 47:04' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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