«Нефтехимик» потерпел пятое поражение подряд, уступив «Куньлуню»

Китайский «Куньлунь Ред Стар» на домашней площадке оказался сильнее нижнекамского «Нефтехимика» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 2:1. Для подопечных Вячеслава Буцаева поражение стало пятым подряд, у «драконов» — две победы в пяти последних матчах.



Счёт во встрече был открыт уже на третьей минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий китайского клуба Эндрю Миллер. Вскоре «Куньлунь» упрочил преимущество в счёте благодаря удачному броску форварда Жильбера Брюле. «Нефтехимик» сумел отыграть одну шайбу только на 48-й минуте, гол в актив записал нападающий Ильдар Шиксатдаров. Гол стал заключительным в матче.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.