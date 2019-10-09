Тренер «Лос-Анджелеса»: 35 лет вам или 20 — нужно найти способ прогрессировать

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан поделился впечатлениями от выигранного матча с «Калгари Флэймз» (4:3 ОТ).
«Если мы хотим быть хорошей командой в этом году, то не можем позволить соперникам возвращаться в игру в таких матчах. Всем нужно прогрессировать. Неважно, 35 вам лет или 20 — нужно найти способ прогрессировать. Я думаю, что наша команда сегодня сделала это», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
В составе победителей три очка набрал российский нападающий Илья Ковальчук — на его счету гол и две результативные передачи. Нападающий «Лос-Анджелеса» забросил третью шайбу своей команды. Для Ковальчука этот гол стал первым в сезоне. Илья также принял участие в решающей голевой комбинации в овертайме, которую завершил Дрю Даути.
- 9 октября 2019
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