Буцаев: «Куньлунь» воспользовался нашими удалениями, мы ничего не создали
Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев поделился впечатлениями от проигранного гостевого матча с «Куньлунь Ред Стар» (1:2). Поражение стало для «волков» пятым подряд, они находятся вне зоны плей-офф. Завтра, 10 октября, соперники вновь сыграют между собой.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«К сожалению, мы сегодня проиграли. Соперник воспользовался нашими удалениями. Мы же в этом компоненте ничего создать не смогли. 0:2 после первого периода. Дальше пытались исправить ситуацию, но, к сожалению, имея преимущество во втором и третьем периодах, забили только один гол.
Завтра следующий матч. Будем готовиться», — приводит слова специалиста официальный сайт «Нефтехимика».
«Нефтехимик» потерпел пятое поражение подряд, уступив «Куньлуню»
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