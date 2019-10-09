Буцаев: «Куньлунь» воспользовался нашими удалениями, мы ничего не создали

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев поделился впечатлениями от проигранного гостевого матча с «Куньлунь Ред Стар» (1:2). Поражение стало для «волков» пятым подряд, они находятся вне зоны плей-офф. Завтра, 10 октября, соперники вновь сыграют между собой.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«К сожалению, мы сегодня проиграли. Соперник воспользовался нашими удалениями. Мы же в этом компоненте ничего создать не смогли. 0:2 после первого периода. Дальше пытались исправить ситуацию, но, к сожалению, имея преимущество во втором и третьем периодах, забили только один гол.



Завтра следующий матч. Будем готовиться», — приводит слова специалиста официальный сайт «Нефтехимика».

«Нефтехимик» потерпел пятое поражение подряд, уступив «Куньлуню»