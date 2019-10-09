«Торпедо» — «Витязь»: в воротах хозяев сыграет Тихомиров

Стали известны составы нижегородского «Торпедо» и подмосковного «Витязя» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча в Нижнем Новгороде состоится сегодня, 9 октября, начало игры — в 19:00 мск.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«Торпедо»:



Тихомиров (Мольков);

Баранцев — Орлов, Жафяров — Шрёдер — Шенфельд;

Геноуэй — Мишарин, Бочаров — Белевич — Варнаков;

Волченков — Аляев, Веряев — Ильин — Ураков;

Зборовский, Хауден — Щехура — Гончарук.



«Витязь»:



Ежов (Сапрыкин);

Ержабек — Евсеенков, Макеев — Швец-Роговой — Шевченко;

Головков — Лаюнен, Гребенщиков — Аалтонен — Йормакка;

Катичев — Шинкевич, Монс — Чернов — Ларичев;

Пыленков, Выглазов — Моисеев — Артюхин. Колтыгин.

