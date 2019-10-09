«Торпедо» — «Витязь»: в воротах хозяев сыграет Тихомиров

Стали известны составы нижегородского «Торпедо» и подмосковного «Витязя» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча в Нижнем Новгороде состоится сегодня, 9 октября, начало игры — в 19:00 мск.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Торпедо»:
Тихомиров (Мольков);
Баранцев — Орлов, Жафяров — Шрёдер — Шенфельд;
Геноуэй — Мишарин, Бочаров — Белевич — Варнаков;
Волченков — Аляев, Веряев — Ильин — Ураков;
Зборовский, Хауден — Щехура — Гончарук.
«Витязь»:
Ежов (Сапрыкин);
Ержабек — Евсеенков, Макеев — Швец-Роговой — Шевченко;
Головков — Лаюнен, Гребенщиков — Аалтонен — Йормакка;
Катичев — Шинкевич, Монс — Чернов — Ларичев;
Пыленков, Выглазов — Моисеев — Артюхин. Колтыгин.
- 9 октября 2019
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