Боец ММА Василевский разобрал жёсткую драку Мисюля и Кормье

Известный российский боец ММА Вячеслав Василевский разобрал драку Даниила Мисюля и Патриса Кормье в матче ярославского «Локомотива» и казанского «Ак Барса».



«У обоих было видно большое желание надавать друг другу по соплям! Но в концовке Даниил был немного похитрее, провел прием из дзюдо, это была полуподножка-полуподхват. Это довольно эффективное средство, как оказалось, не только в боях, но и в хоккее тоже, ха-ха! В самбо его тоже делают, в дзюдо и самбо по технике многие приемы похожи, но в дзюдо более богатый арсенал приемов, там более техничная борьба, а в самбо силовая. Мисюль бросил ловко и резко, поэтому я сравнил это с дзюдо. Я хоть и выдающийся самбист, но больше люблю дзюдо! В хоккее все усугубляется неудобной формой, коньками и льдом. В таких условиях тяжело сражаться.



У Мисюля крепкая голова? Да, но здесь даже не крепость головы играет роль, а эмоции. В итоге, он завершил бой чистой победой, поставил жирную точку!», — цитирует Василевского Sport24.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.