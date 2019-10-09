«Северсталь» — «Спартак»: у гостей не сыграют Даугавиньш и Шашков

Стали известны составы на матч череповецкой «Северстали» и московского «Спартака» регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Череповце состоится сегодня, 9 октября, начало игры — в 19:30 мск.



«Северсталь»:



Подъяпольский (Хакимов);

Провольнев — Шулак, Монахов — Якимов — Лишка;

Рогов — Хлыстов, Марковин — Алексеев — Морозов;

Хохлов — Хабаров, Вовченко — Трубачёв — Гераськин;

Кудако — Сизов, Грачёв — Кодола — Захарчук.



«Спартак»:



Гудачек (Беспалов);

Гончаров — Вишневский, Карсумс — Зубов — Лещенко;

Рылов — Херсли, Талалуев — Ганзл — Хохлачёв;

Кулик — Тришин, Фёдоров — Юньков — Никонцев;

Волков, Шабловский, Кокарев — Столяров — Цыплаков.