«Северсталь» — «Спартак»: у гостей не сыграют Даугавиньш и Шашков
Стали известны составы на матч череповецкой «Северстали» и московского «Спартака» регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Череповце состоится сегодня, 9 октября, начало игры — в 19:30 мск.
«Северсталь»:
Подъяпольский (Хакимов);
Провольнев — Шулак, Монахов — Якимов — Лишка;
Рогов — Хлыстов, Марковин — Алексеев — Морозов;
Хохлов — Хабаров, Вовченко — Трубачёв — Гераськин;
Кудако — Сизов, Грачёв — Кодола — Захарчук.
«Спартак»:
Гудачек (Беспалов);
Гончаров — Вишневский, Карсумс — Зубов — Лещенко;
Рылов — Херсли, Талалуев — Ганзл — Хохлачёв;
Кулик — Тришин, Фёдоров — Юньков — Никонцев;
Волков, Шабловский, Кокарев — Столяров — Цыплаков.
- 9 октября 2019
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