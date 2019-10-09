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Защитник «Вашингтона» Орлов получил травму на тренировке

Защитник «Вашингтона» Орлов получил травму на тренировке
Хоккей / НХЛ 0

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов досрочно завершил тренировку команды из-за травмы, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Саманта Пелл. Как сообщили в клубе, игрок не получил серьёзного повреждения и отправится на выезд с командой.

В текущем регулярном чемпионате Орлов сыграл в четырёх матчах, забив один гол при показателе полезности "-1".

В прошлом сезоне 28-летний Орлов провёл 82 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Он записал на свой счёт три заброшенные шайбы и отдал 26 результативных передач при показателе полезности «+3» и 33 минутах штрафного времени. В плей-офф россиянин отыграл в семи матчах и отметился четырьмя результативными передачами с показателем полезности «-2». В сезоне-2017/18 Орлов впервые в карьере стал победителем Кубка Стэнли в составе «Вашингтона».

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