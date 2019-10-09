Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Северсталь» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Московское «Динамо» проиграло пять из шести последних матчей

Московское «Динамо» проиграло пять из шести последних матчей
Хоккей / КХЛ 0

Челябинский «Трактор» на домашней площадке оказался сильнее московского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:2.

Команда Владимира Крикунова потерпела пятое поражение в шести последних матчах. Московский клуб занимает пятое место в Западной конференции, заработав 17 очков в 16 встречах.

Первый период матча в Челябинске прошёл без заброшенных шайб. Счёт был открыт на 32-й минуте, точным броском отметился нападающий хозяев Андрей Попов. На 47-й минуте «Трактор» удвоил преимущество в счёте, гол на свой счёт записал форвард Ярослав Косов. На 50-й минуте гости сократили отставание, шайбу забросил нападающий Вадим Шипачёв. Вскоре «Динамо» забило вновь, отличился защитник Михал Чайковски. На 58-й минуте Косов оформил дубль, принеся победу команде Петериса Скудры.

Дубль Косова принёс «Трактору» победу над московским «Динамо»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019