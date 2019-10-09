Московское «Динамо» проиграло пять из шести последних матчей

Челябинский «Трактор» на домашней площадке оказался сильнее московского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:2.



Команда Владимира Крикунова потерпела пятое поражение в шести последних матчах. Московский клуб занимает пятое место в Западной конференции, заработав 17 очков в 16 встречах.



Первый период матча в Челябинске прошёл без заброшенных шайб. Счёт был открыт на 32-й минуте, точным броском отметился нападающий хозяев Андрей Попов. На 47-й минуте «Трактор» удвоил преимущество в счёте, гол на свой счёт записал форвард Ярослав Косов. На 50-й минуте гости сократили отставание, шайбу забросил нападающий Вадим Шипачёв. Вскоре «Динамо» забило вновь, отличился защитник Михал Чайковски. На 58-й минуте Косов оформил дубль, принеся победу команде Петериса Скудры.

Дубль Косова принёс «Трактору» победу над московским «Динамо»