Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Северсталь» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Два клуба НХЛ поместили своих хоккеистов на драфт отказов

Два клуба НХЛ поместили своих хоккеистов на драфт отказов
Хоккей / НХЛ 0

Два клуба Национальной хоккейной лиги отправили своих игроков на драфт отказов.

«Сан-Хосе Шаркс» отправил на драфт отказов нападающего Джонни Бродзински. 26-летний американский форвард в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в двух матчах за основную команду «акул», не сумев отметиться результативными баллами при показателе полезности "-1". В среднем Бродзински проводил на площадке около девяти минут за матч.

«Монреаль» отправил на драфт отказов нападающего Майкла МакКэррона. 24-летний американский хоккеист не играл в НХЛ с сезона-2017/18, выступая за фарм-клуб в Американской хоккейной лиге.

Согласно правилам НХЛ, любой клуб лиги может забрать игрока с драфта отказов в течение 24 часов.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019