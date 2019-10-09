Два клуба НХЛ поместили своих хоккеистов на драфт отказов

Два клуба Национальной хоккейной лиги отправили своих игроков на драфт отказов.



«Сан-Хосе Шаркс» отправил на драфт отказов нападающего Джонни Бродзински. 26-летний американский форвард в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в двух матчах за основную команду «акул», не сумев отметиться результативными баллами при показателе полезности "-1". В среднем Бродзински проводил на площадке около девяти минут за матч.



«Монреаль» отправил на драфт отказов нападающего Майкла МакКэррона. 24-летний американский хоккеист не играл в НХЛ с сезона-2017/18, выступая за фарм-клуб в Американской хоккейной лиге.



Согласно правилам НХЛ, любой клуб лиги может забрать игрока с драфта отказов в течение 24 часов.