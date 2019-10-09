Два клуба НХЛ поместили своих хоккеистов на драфт отказов
Два клуба Национальной хоккейной лиги отправили своих игроков на драфт отказов.
«Сан-Хосе Шаркс» отправил на драфт отказов нападающего Джонни Бродзински. 26-летний американский форвард в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в двух матчах за основную команду «акул», не сумев отметиться результативными баллами при показателе полезности "-1". В среднем Бродзински проводил на площадке около девяти минут за матч.
«Монреаль» отправил на драфт отказов нападающего Майкла МакКэррона. 24-летний американский хоккеист не играл в НХЛ с сезона-2017/18, выступая за фарм-клуб в Американской хоккейной лиге.
Согласно правилам НХЛ, любой клуб лиги может забрать игрока с драфта отказов в течение 24 часов.
- 9 октября 2019
-
19:55
-
19:47
-
19:22
-
19:19
-
19:18
-
19:07
-
18:57
-
18:53
-
18:40
-
18:35
-
18:24
-
18:12
-
18:07
-
17:52
-
17:37
-
17:09
-
16:43
-
16:40
-
16:22
-
16:15
-
16:13
-
15:51
-
15:38
-
15:20
-
14:59
-
14:31
-
14:06
-
13:57
-
13:36
-
13:10
-
12:51
-
12:27
-
12:15
-
11:56
-
11:37
Партнерский контент