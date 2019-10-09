Скудра: у «Трактора» очень тихая раздевалка, хотим добавить вокальности

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра подвёл итоги матча с московским «Динамо» (3:2).



«Хорошая победа для нас, начали очень здорово. Понятно, когда у «Динамо» большинство, трудно им противостоять, у них есть мастера, которые создают, забивают, и у них было много моментов. В равных составах мы очень неплохо играли, в начале матча у нас было много шансов, которые не реализовали. При счёте 2:0 одно ненужное, глупое решение дало противнику шанс перевернуть игру. После рекламной паузы смогли вернуть игру в чужую зону, и в конце матча четвёртая тройка нашла свой момент и мы одержали победу. В такой непростой ситуации, которая у нас сейчас сложилась, мы не имеем права принимать необдуманные решения. Можно сказать, нам дали бесплатный урок. Тем не менее ребята — молодцы, сражались до конца. Конечно, я должен отметить Косова, который сегодня не только забил, но и заблокировал бросок за четыре секунды до конца встречи, что, возможно, даже ценнее.



Большинство у нас не работало не только сегодня — оно у нас вообще не работает. Сегодня было лучше. Не забили, конечно, но проблески видны. Много работаем над этим компонентом, много разбираем, ничего нового не скажу, нужно просто выйти и исполнить. Бэйлена в октябре не увидим точно. Не знаю, как будет дальше. Седлак — ассистент капитана? Нам нужно работать над лидерскими качествами в раздевалке, на скамейке, в этом плане далеко не всё хорошо. Мы видим ответственных, профессиональных ребят, но мы хотим, чтобы они добавили вокальности, у нас очень тихая раздевалка. Серьёзно над этим работаем, но когда люди молчат по 30 лет, вряд ли они начнут говорить. Седлак — опытный парень из НХЛ. Я знаю, насколько там обращают внимание на эти нюансы, и мы надеемся, что, помимо игры, он возьмёт на себя лидерскую роль в раздевалке и на лавке», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

Дубль Косова принёс «Трактору» победу над московским «Динамо»