Скабелка: когда выигрываешь с разницей в одну шайбу, значит, команда сработала
Главный тренер казахстанского «Барыса» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:1). Клуб из Нур-Султана выиграл три последних матча.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20
«Конечно, это была тяжёлая игра. У «Салавата» много мастерства, команда здорово играет не только в атаке, но и в защите, плюс хороший вратарь, поэтому было сложно обороняться и забивать. Когда ты выигрываешь с разницей в одну шайбу, это значит, что команда сработала. Могу только поблагодарить ребят за самоотверженность и за победу, которую мы добыли в Уфе», — приводит слова специалиста официальный сайт «Салавата Юлаева».
«Барыс» одержал третью победу подряд, одолев «Салават Юлаев»
- 9 октября 2019
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