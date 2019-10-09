Скабелка: когда выигрываешь с разницей в одну шайбу, значит, команда сработала

Главный тренер казахстанского «Барыса» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:1). Клуб из Нур-Султана выиграл три последних матча.



Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20



«Конечно, это была тяжёлая игра. У «Салавата» много мастерства, команда здорово играет не только в атаке, но и в защите, плюс хороший вратарь, поэтому было сложно обороняться и забивать. Когда ты выигрываешь с разницей в одну шайбу, это значит, что команда сработала. Могу только поблагодарить ребят за самоотверженность и за победу, которую мы добыли в Уфе», — приводит слова специалиста официальный сайт «Салавата Юлаева».

«Барыс» одержал третью победу подряд, одолев «Салават Юлаев»