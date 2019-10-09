Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Попов: «Трактор» пробует разные розыгрыши в большинстве, но пока не получается

Попов: «Трактор» пробует разные розыгрыши в большинстве, но пока не получается
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий челябинского «Трактора» Андрей Попов поделился впечатлениями от выигранного матча с московским «Динамо» (3:2).

«Тяжёлый матч получился. После того, как повели — 2:0, старались играть так же, как в первом и во втором периодах. «Динамо» надо было отыгрываться, они полезли вперёд, мы чуть-чуть подсели, растерялись, упустили нить игры, но в итоге хорошо, что выиграли. Пас Меньшикова? Отличная передача, мне осталось только забить. Любому нападающему важно забивать, в том числе и мне. Всегда хочется выиграть дома, и неважно, какая игра по счёту в серии — первая или вторая. В большинстве пробуем разные розыгрыши, но пока не получается», — передаёт слова Попова корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

Дубль Косова принёс «Трактору» победу над московским «Динамо»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019