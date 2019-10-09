Попов: «Трактор» пробует разные розыгрыши в большинстве, но пока не получается

Нападающий челябинского «Трактора» Андрей Попов поделился впечатлениями от выигранного матча с московским «Динамо» (3:2).



«Тяжёлый матч получился. После того, как повели — 2:0, старались играть так же, как в первом и во втором периодах. «Динамо» надо было отыгрываться, они полезли вперёд, мы чуть-чуть подсели, растерялись, упустили нить игры, но в итоге хорошо, что выиграли. Пас Меньшикова? Отличная передача, мне осталось только забить. Любому нападающему важно забивать, в том числе и мне. Всегда хочется выиграть дома, и неважно, какая игра по счёту в серии — первая или вторая. В большинстве пробуем разные розыгрыши, но пока не получается», — передаёт слова Попова корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

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