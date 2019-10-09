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Афиногенов: не думаем о серии поражений, нащупываем свою игру

Афиногенов: не думаем о серии поражений, нащупываем свою игру
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Максим Афиногенов подвёл итоги матча с «Трактором» (2:3).

«Хорошая, боевая игра, «Трактор» неплохо играл, создавал моменты, которые в итоге использовал. Много шансов было и у нас, которые не реализовали, из-за чего проиграли. Воспользовались удалением соперника, затем забросили ещё одну шайбу, переломили игру, но в концовке не дотерпели, упустили игрока «Трактора», когда он вылезал из угла, и проиграли.

О серии поражений не думаем, пытаемся найти свою игру, постепенно её нащупываем, но пока где-то чего-то не хватает. Работаем дальше. У меня нет очков? Вот и я не помогаю команде. Выезд оценю плохо, набрали всего лишь два очка из шести. Хорошо сыграли с «Автомобилистом», неплохо играли в Новосибирске, где нам явно не повезло», — передаёт слова Афиногенова корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

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