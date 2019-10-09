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«Спартак» отыграл две шайбы, но проиграл «Северстали»

«Спартак» отыграл две шайбы, но проиграл «Северстали»
Хоккей / КХЛ 0

Череповецкая «Северсталь» на домашней площадке одержала победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:2.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
Счёт во встрече был открыт на 12-й минуте, заброшенную шайбу записал в свой актив нападающий команды хозяев Сергей Монахов. В концовке второго периода «Северсталь» упрочила преимущество усилиями защитника Владислава Провольнева. На 47-й минуте Герман Грачёв забил третий гол череповецкого клуба, после которого «Спартак» произвёл замену вратаря. Вскоре гости размочили счёт, голом отметился форвард Артём Фёдоров. Окончательный счёт за 20 секунд до сирены установил защитник «Спартака» Яков Рылов.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 октября 2019, среда. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 2
Спартак
Москва
1:0 Монахов (Якимов, Хабаров) – 11:28' (5x5)   2:0 Провольнев (Вовченко) – 38:00' (5x5)   3:0 Грачёв (Захарчук, Сизов) – 46:00' (5x5)   3:1 Фёдоров (Рылов, Лещенко) – 53:02' (5x5)   3:2 Рылов – 59:40' (6x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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