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«Торпедо» одержало домашнюю победу над «Витязем»

«Торпедо» одержало домашнюю победу над «Витязем»
Хоккей / КХЛ 0

В Нижнем Новгороде местное «Торпедо» оказалось сильнее подмосковного «Витязя» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Первый гол в матче зрители увидели на четвёртой минуте, удачным броском отметился нападающий команды гостей Иван Ларичев. Во втором периоде «Торпедо» забросило две шайбы, авторами которых стали форварды Куинтон Хауден и Дамир Жафяров. «Витязь» ответил голом нападающего Пекки Йормакки. На 42-й минуте подопечные Дэвида Немировски вышли вперёд усилиями защитника Михаила Орлова. Через десять минут Михаил Варнаков увеличил преимущество хозяев до двух шайб, установив окончательный счёт.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 октября 2019, среда. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
4 : 2
Витязь
Московская область
0:1 Ларичев (Чернов) – 03:12' (5x5)   1:1 Хауден (Варнаков, Аляев) – 25:47' (5x5)   1:2 Йормакка (Лаюнен, Аалтонен) – 27:13' (5x5)   2:2 Жафяров (Шрёдер, Тихомиров) – 34:03' (4x5)   3:2 Орлов (Бочаров, Баранцев) – 41:50' (5x5)   4:2 Варнаков (Жафяров, Шрёдер) – 51:24' (5x3)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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