«Торпедо» одержало домашнюю победу над «Витязем»

В Нижнем Новгороде местное «Торпедо» оказалось сильнее подмосковного «Витязя» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.



Первый гол в матче зрители увидели на четвёртой минуте, удачным броском отметился нападающий команды гостей Иван Ларичев. Во втором периоде «Торпедо» забросило две шайбы, авторами которых стали форварды Куинтон Хауден и Дамир Жафяров. «Витязь» ответил голом нападающего Пекки Йормакки. На 42-й минуте подопечные Дэвида Немировски вышли вперёд усилиями защитника Михаила Орлова. Через десять минут Михаил Варнаков увеличил преимущество хозяев до двух шайб, установив окончательный счёт.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.