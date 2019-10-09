Косов: не вспомню, когда последний раз делал дубль

Нападающий челябинского «Трактора» Ярослав Косов поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с московским «Динамо» (3:2). Форвард отметился дублем, второй гол стал победным.



«Готовился, как всегда. В общем, всё хорошо получилось. В случае с первым голом — с первого броска промазал. Конечно, запереживал очень сильно. Но ничего, со второго попал. Хорошо, что так получилось. Вылез, забил. Второй, победный мой гол, больше мне понравился. Счёт был 2:2, переломная третья шайба — наша. Хорошо, что выиграли. У меня всю игру мысли были только одни: выиграть, только победа. Не важно, кто забил. Не вспомню, когда последний раз делал дубль.



Выиграли, да и слава богу. Не важно, кто забил — я или ещё кто-то. Главное, что мы выиграли», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Дубль Косова принёс «Трактору» победу над московским «Динамо»