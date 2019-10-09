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Варнаков стал четвёртым игроком, забросившим 200 шайб в КХЛ

Варнаков стал четвёртым игроком, забросившим 200 шайб в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий нижегородского «Торпедо» Михаил Варнаков отметился заброшенной шайбой в матче с подмосковным «Витязем» (4:2). Таким образом, форвард стал четвёртом игроком в истории лиги, забившим 200 голов в КХЛ. Больше заброшенных шайб только у Сергея Мозякина (390), Даниса Зарипова (272) и Найджела Доуса (254).

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Первый гол в матче зрители увидели на четвёртой минуте, удачным броском отметился нападающий команды гостей Иван Ларичев. Во втором периоде «Торпедо» забросило две шайбы, авторами которых стали форварды Куинтон Хауден и Дамир Жафяров. «Витязь» ответил голом нападающего Пекки Йормакки. На 42-й минуте подопечные Дэвида Немировски вышли вперёд усилиями защитника Михаила Орлова. Через десять минут Варнаков увеличил преимущество хозяев до двух шайб, установив окончательный счёт.

«Торпедо» одержало домашнюю победу над «Витязем»
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