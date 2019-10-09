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Фрейзер: когда же «Куньлунь» научится не хватать ненужные удаления?

Фрейзер: когда же «Куньлунь» научится не хватать ненужные удаления?
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер китайского «Куньлунь Ред Стар» Курт Фрейзер подвёл итоги выигранного матча с «Нефтехимиком» (2:1).

«Это очень важная для нас победа. Мы вернулись домой после долгого и тяжёлого выезда, из которого привезли не так много очков, как нам хотелось бы. Конечно, было очень важно начать с победы домашнюю серию, тем более что мы впервые за несколько месяцев играли в Пекине. Победа далась нелегко, «Нефтехимик» — боевая команда, которая навязала нам серьёзную борьбу. Нам повезло в том, что мы удачно начали, реализовав первые же два удаления у Нижнекамска. Для нас это не вполне обычно, потому что мы играем в большинстве достаточно редко и не имеем много шансов отработать этот элемент в боевых условиях. Тем приятнее сегодняшний успех.

После такого удачного начала можно было играть спокойнее, но в какой-то момент мы, наверное, слишком успокоились, а соперник, наоборот, постоянно добавлял в ходе матча. У нас же снова проявились проблемы с дисциплиной. Когда же мы научимся не хватать ненужные удаления? Но, к счастью, бригады меньшинства сыграли очень здорово. И, конечно, вратарь. Я не устаю повторять, что нам повезло иметь двух отличных голкиперов, которые дают нам шанс выиграть практически каждый матч. Мы этими шансами пользуемся далеко не всегда, но сегодня это случилось, и команда должна быть благодарна Шимону Грубецу за очередное потрясающее выступление», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.

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