Рылов: не будем о том, что я лучший бомбардир «Спартака», главное — команда

Защитник «Спартака» Яков Рылов подвёл итоги матча с «Северсталью» (2:3) и прокомментировал тот факт, что он лидирует в списке бомбардиров команды.



«Давайте не будем о том, что я лучший бомбардир «Спартака», меня сейчас больше интересуют командные действия, а не личные результаты. Матч начали не очень, пропустили два гола. Потом хотели отыграться, но соперник не позволял. Два с половиной периода играли плохо, а потом уже 0:3. Что делать, надо больше было лезть на ворота, больше атаковать. Немного нам не хватило времени, может, больше бы забили, если бы было больше времени. Но такой результат. Допустили ошибки, должны их справлять и впредь играть лучше.



После СКА расслабленности точно не было, на Питер много эмоций отдали, но не скажу, что по эмоциям сегодня проигрывали, просто какие-то действия не получались. У нас ещё много игр, будем двигаться дальше», — сказал Рылов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

«Спартак» отыграл две шайбы, но проиграл «Северстали»