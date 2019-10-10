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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

9 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось шесть матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20

«Куньлунь» одолел «Нефтехимик» — 2:1.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 октября 2019, среда. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Миллер – 02:18' (5x4)   2:0 Брюле (Ип, Миллер) – 09:35' (5x4)   2:1 Шиксатдаров (Хафизов, Хисамутдинов) – 47:04' (5x5)

«Салават Юлаев» уступил «Барысу» — 1:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 октября 2019, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 2
Барыс
Нур-Султан
0:1 Диц (Михайлис, Тангрэди) – 11:42' (5x5)   1:1 Маннинен (Умарк) – 34:49' (5x5)   1:2 Валк (Диц, Михайлис) – 44:18' (5x4)

«Трактор» обыграл московское «Динамо» — 3:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 октября 2019, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Попов (Меньшиков) – 31:09' (5x5)   2:0 Косов (Карлин, Тридчиков) – 46:42' (5x5)   2:1 Шипачёв (Хиетанен, Чайковски) – 50:40' (5x4)   2:2 Чайковски (Игумнов, Шипачёв) – 53:11' (5x5)   3:2 Косов (Карлин, Карпухин) – 57:41' (5x5)

«Торпедо» победило «Витязь» — 4:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 октября 2019, среда. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
4 : 2
Витязь
Московская область
0:1 Ларичев (Чернов) – 03:12' (5x5)   1:1 Хауден (Варнаков, Аляев) – 25:47' (5x5)   1:2 Йормакка (Лаюнен, Аалтонен) – 27:13' (5x5)   2:2 Жафяров (Шрёдер, Тихомиров) – 34:03' (4x5)   3:2 Орлов (Бочаров, Баранцев) – 41:50' (5x5)   4:2 Варнаков (Жафяров, Шрёдер) – 51:24' (5x3)

«Северсталь» переиграла «Спартак» — 3:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 октября 2019, среда. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 2
Спартак
Москва
1:0 Монахов (Якимов, Хабаров) – 11:28' (5x5)   2:0 Провольнев (Вовченко) – 38:00' (5x5)   3:0 Грачёв (Захарчук, Сизов) – 46:00' (5x5)   3:1 Фёдоров (Рылов, Лещенко) – 53:02' (5x5)   3:2 Рылов (Херсли, Хохлачёв) – 59:40' (6x5)

Рижское «Динамо» обыграло минское «Динамо» — 3:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 октября 2019, среда. 19:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Эштон – 03:22' (5x4)   2:0 Мейя (Сотниекс) – 07:09' (5x5)   2:1 Ерёменко (Граньяни) – 07:20' (5x5)   3:1 Эштон (Мейя) – 09:38' (5x5)   3:2 Костицын – 52:25' (5x4)

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА.

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