Анкипанс: рижское «Динамо» продемонстрировало характер

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс прокомментировал результат матча с минским «Динамо» (3:2). Этой победой команда из Риги прервала затянувшуюся 8-матчевую серию поражений.



«Это была хорошая игра, можно даже сказать, что это было продолжение предыдущего матча. Мои хоккеисты продемонстрировали характер.



Тем не менее, многим молодым игрокам все еще приходится учиться принимать правильные решения в напряженных игровых ситуациях. В команде много молодых игроков, поэтому мы должны над этим работать», — приводит слова Анкипанса пресс-служба КХЛ.

На сегодня рижское «Динамо» занимает последнее место в турнирной таблице КХЛ. Следующую игру рижское «Динамо» проведёт в субботу, 12 октября, с «Авангардом». Начало матча в 17:00 мск.