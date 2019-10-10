Проворов забросил «Нью-Джерси» первую шайбу в новом сезоне НХЛ

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Нью-Джерси Дэвилз» (1:0, идет второй период).



В середине второго периода защитник «Флайерз» Иван Проворов открыл счёт в матче, реализовав большинство. Ассистентами выступили Мэтт Нисканен и Трэвис Конечны.



Для российского хоккеиста эта шайба стала первой в сезоне. Ранее Проворов отметился результативной передачей в матче против «Чикаго Блэкхоукс» (4:3).

В сентябре Проворов подписал шестилетний контракт на общую сумму $ 40,5 млн (среднегодовая зарплата — $ 6,75 млн), подписной бонус составил $ 12 млн. В первые три года договора 22-летний хоккеист заработает $ 18,625 млн, в следующие три — $ 21,875 млн.

Посмотреть видео можно в твиттере «Филадельфии Флайерз».