Проворов забросил «Нью-Джерси» первую шайбу в новом сезоне НХЛ
В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Нью-Джерси Дэвилз» (1:0, идет второй период).
В середине второго периода защитник «Флайерз» Иван Проворов открыл счёт в матче, реализовав большинство. Ассистентами выступили Мэтт Нисканен и Трэвис Конечны.
Для российского хоккеиста эта шайба стала первой в сезоне. Ранее Проворов отметился результативной передачей в матче против «Чикаго Блэкхоукс» (4:3).
В сентябре Проворов подписал шестилетний контракт на общую сумму $ 40,5 млн (среднегодовая зарплата — $ 6,75 млн), подписной бонус составил $ 12 млн. В первые три года договора 22-летний хоккеист заработает $ 18,625 млн, в следующие три — $ 21,875 млн.
Посмотреть видео можно в твиттере «Филадельфии Флайерз».
Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
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