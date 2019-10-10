Проворов в матче с «Нью-Джерси» набрал 100-е очко в НХЛ

«Филадельфия Флайерз» победила «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась с разгромным счётом 4:0 (0:0, 1:0, 3:0) в пользу хозяев.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Защитник «Флайерз» Иван Проворов в этой встрече отметился голом и результативной передачей. Таким образом, он достиг отметки в 100 очков за карьеру в НХЛ. Российский хоккеист за 248 матчей в лиге забросил 31 шайбу и сделал 69 результативных передач.
Видео результативной передачи Проворова доступно для просмотра на официальном сайте НХЛ.
Проворов был выбран «Флайерз» на драфте Национальной хоккейной лиги в 2015 году в первом раунде под общим 7-м номером. За сборную России дебютировал на чемпионате мира 2017 года, где стал бронзовым призёром.
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