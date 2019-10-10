Иван Проворов стал второй звездой матча с «Нью-Джерси»

«Филадельфия Флайерз» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась с разгромным счётом 4:0 (0:0, 1:0, 3:0) в пользу хозяев.

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Главной звездой матча стал голкипер хозяев Картер Харт, который оформил шат-аут, отразив 25 бросков. Второй звездой встречи признан российский защитник «Флайерз» Иван Проворов, набравший 2 (1+1) очка. Замкнул тройку лучших нападающий Шон Кутюрье, отметившийся голом.

Проворов был выбран «Флайерз» на драфте Национальной хоккейной лиги в 2015 году в первом раунде под общим 7-м номером. За сборную России дебютировал на чемпионате мира 2017 года, где стал бронзовым призёром.