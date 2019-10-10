Невероятный сейв вратаря «Флайерз» Харта после комбинации Гусев — Холл

Голкипер «Филадельфии Флайерз» Картер Харт сыграл на ноль в домашнем матче против «Нью-Джерси Дэвиз» (4:0) и отметился несколькими эффектными спасениями.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/2020

В концовке первого периода Харт смог остановить эффектную атаку «дьяволов», которую начал российский нападающий Никита Гусев. Пройдя по правому флангу, он сделал передачу на пятачок, где открывался партнёр Тейлор Холл, но его бросок в касание был нейтрализован стражем ворот «Флайерз».

Видео эпизода можно посмотреть в «твиттере» NBC.

21-летний Харт стал самым молодым вратарём в истории «Филадельфии», кто сыграл на ноль матч регулярного чемпионата.

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