Шнайдер: если бы не допустил гол Хейза, «Нью-Джерси» мог бы отыграться

Голкипер «Нью-Джерси Дэвилз» Кори Шнайдер, отразивший 30 бросков из 34 в выездном матче с «Филадельфией Флайерз» (4:0), взял на себя вину за поражение.

«Неудачное начало третьего периода — целиком моя вина. Гол Кевина Хейза стал переломным. На вбрасывании была борьба, и я пытался не опускаться на щитки так долго, как только могу, — было важно понять, кто завладеет шайбой. Но Хейз забрал её раньше, чем можно было предположить.

Я мог бы сделать шаг вперёд и отразить бросок. Если бы мы получили это спасение, то «убили» бы меньшинство и игра пошла бы по другому сценарию. Но этот гол изменил импульс, через 20 секунд соперник забил снова, это был поворотный момент в игре», — приводит слова Шнайдера Bergen Record.

В нынешнем сезоне 33-летний вратарь пропустил в двух матчах шесть голов, отразив лишь 89,1% бросков.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Philadelphia.