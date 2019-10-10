Нападающий «Ванкувера» Миллер повторил достижение Могильного

«Ванкувер Кэнакс» победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере и завершилась с разгромным счётом 8:2 (2:0, 2:1, 4:1) в пользу хозяев. Для «Кэнакс» эта победа стала первой в сезоне.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Ванкувера» Джей Ти Миллер, который набрал 4 (1+3) очка. Американский форвард стал первым игроком в истории «Ванкувера», набравшим четыре очка в стартовом домашнем матче чемпионата с 1995 года. 24 года назад подобным достижением отметился российский форвард Александр Могильный.

Дублем и результативной передачей в составе победителей отметился Брэндон Саттер. Голкипер «Кэнакс» Якоб Маркстрём отразил 37 бросков из 39.