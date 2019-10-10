Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 10 октября 2019 года
В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В трёх матчах приняли участие три российских хоккеиста.
Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов отметился голом и результативной передачей. Таким образом, он достиг отметки в 100 очков за карьеру в НХЛ. Российский хоккеист за 248 матчей в лиге забросил 31 шайбу и сделал 69 результативных передач. Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук провёл на льду 16 минут 16 секунд, нанёс два броска и закончил матч с показателем полезности «-3». Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев провёл на льду 17 минут 38 секунд, нанёс два броска и закончил матч с показателем полезности «-1».
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Гусев (н)
|«Нью-Джерси»
|0+0
|-1
|2
|1
|1
|0
|-
|17.38
|Ковальчук (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|-3
|0
|2
|0
|0
|-
|16.16
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|1+1
|+1
|0
|2
|0
|0
|-
|22.28
«Лос-Анджелес» пропустил 8 шайб, а Ковальчук забил в свои ворота. Как так?
В прошлом матче россиянин стал героем, а теперь закончил игру с полезностью "-3".
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