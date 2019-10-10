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Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 10 октября 2019 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 10 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В трёх матчах приняли участие три российских хоккеиста.

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов отметился голом и результативной передачей. Таким образом, он достиг отметки в 100 очков за карьеру в НХЛ. Российский хоккеист за 248 матчей в лиге забросил 31 шайбу и сделал 69 результативных передач. Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук провёл на льду 16 минут 16 секунд, нанёс два броска и закончил матч с показателем полезности «-3». Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев провёл на льду 17 минут 38 секунд, нанёс два броска и закончил матч с показателем полезности «-1».

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Гусев (н)«Нью-Джерси»0+0-12110-17.38
Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»0+0-30200-16.16
Проворов (з)«Филадельфия»1+1+10200-22.28
«Лос-Анджелес» пропустил 8 шайб, а Ковальчук забил в свои ворота. Как так?
В прошлом матче россиянин стал героем, а теперь закончил игру с полезностью "-3".
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