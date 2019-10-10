Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 10 октября 2019 года

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В трёх матчах приняли участие три российских хоккеиста.

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов отметился голом и результативной передачей. Таким образом, он достиг отметки в 100 очков за карьеру в НХЛ. Российский хоккеист за 248 матчей в лиге забросил 31 шайбу и сделал 69 результативных передач. Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук провёл на льду 16 минут 16 секунд, нанёс два броска и закончил матч с показателем полезности «-3». Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев провёл на льду 17 минут 38 секунд, нанёс два броска и закончил матч с показателем полезности «-1».

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Гусев (н) «Нью-Джерси» 0+0 -1 2 1 1 0 - 17.38 Ковальчук (н) «Лос-Анджелес» 0+0 -3 0 2 0 0 - 16.16 Проворов (з) «Филадельфия» 1+1 +1 0 2 0 0 - 22.28