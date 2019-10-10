НХЛ назвала трёх звёзд игрового дня

Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила имена трёх главных звёзд игрового дня. В североамериканской лиге состоялись три матча.

Главной звездой дня признан нападающий «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел, набравший 4 (2+2) очка в матче с «Монреаль Канадиенс» (5:4 ОТ). Американский форвард отличился в овертайме и принёс «клинкам» победу.

Второй звездой стал вратарь «Филадельфии Флайерз» Картер Харт, отразивший 25 бросков в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:0). В возрасте 21 года и 57 дней канадец стал самым молодым вратарём в истории «Флайерз», сделавшим шат-аут.

Замкнул тройку лучших нападающий «Ванкувер Кэнакс» Брэндон Саттер, оформивший дубль и сделавший голевую передачу в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (8:2).