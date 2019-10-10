Гальченюк и Хёрнквист пополнили список травмированных «Питтсбурга»
Нападающие «Питтсбург Пингвинз» Алекс Гальченюк и Патрик Хёрнквист выбыли на несколько дней из-за травм, сообщил главный тренер Майк Салливан. Характер повреждений не раскрывается.
Форварды пополнили список травмированных, в котором уже находились Евгений Малкин, Ник Бьюгстад и Брайан Раст.
В двух матчах чемпионата Гальченюк, летом выменянный из «Аризоны Койотс» на Фила Кессела, сделал две голевые передачи. Он играл во втором звене с Малкиным или Джаредом Макканном и Брэндоном Таневом. В среднем за матч американский форвард проводил на льду чуть больше 16 минут.
Хёрнквист забросил две шайбы в двух матчах. Шведский нападающий играл в первой тройке с Сидни Кросби и Джейком Гюнцелем и проводил на льду чуть больше 19 минут.
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