Прервёт ли СКА серию из трёх поражений?
Сегодня, 10 октября, в Континентальной хоккейной лиге состоится пять матчей регулярного чемпионата.
«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Куньлунь Ред Стар» — «Нефтехимик»;
— «Металлург» Мг — «Адмирал»;
— «Локомотив» — ХК «Сочи»;
— «Авангард» — «Амур»;
— СКА — «Автомобилист».
Принять участие в опросе можно также в Playbuzz
Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА.
СКА — «Автомобилист». Прогноз: Дацюк уедет из Питера не с пустыми руками
Уральцы забивали как минимум два гола в восьми из девяти предыдущих встреч со СКА.
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