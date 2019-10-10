Главный тренер «Торонто»: рад, что у Марло всё получилось
Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок поздравил канадского нападающего Патрика Марло с возвращением в «Сан-Хосе Шаркс».
«Я рад, что у него всё получилось. Возможно, у него на это ушло больше времени, чем он предполагал, но вчера он сказал, что его жена и дети очень рады. А все, у кого есть семья, знают, как это важно. Патрик хочет играть и дальше. Мы желаем ему успеха», — цитирует Бэбкока пресс-служба НХЛ.
Прошлый сезон Марло провёл в «Торонто». На счету 40-летнего форварда 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он набрал 37 очков (16+21) при коэффициенте полезности «–6». В плей-офф Марло отдал две результативные передачи в семи играх. До подписания контракта с «Торонто» в 2017 году Марло всю карьеру выступал в «Сан-Хосе».
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