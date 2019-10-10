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Симмондс: столько слёз вложил в «Филадельфию». Думал, что заслужил контракт

Симмондс: столько слёз вложил в «Филадельфию». Думал, что заслужил контракт
Хоккей / НХЛ 0

Форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Уэйн Симмондс признался, что был очень разочарован тем, что «Филадельфия Флайерз» не предложил ему подписать новый контракт.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20

«Я вложил в эту команду столько времени, пота и слёз. Думал, что заслужил продление контракта, хотя бы и ненадолго», – приводит слова Симмондса клубный журналист «Филадельфии» Сэм Карчиди.

Статистика Уэйна Симмондса в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/20

Канадский нападающий выступал за «Флайерз» с 2011 по 2019 год. 31-летний форвард был обменян в «Нэшвилл Предаторз» перед дедлайном в прошлом сезоне. Минувшим летом уроженец Скарборо заключил контракт с «Дэвилз» в качестве свободного агента.

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