Симмондс: столько слёз вложил в «Филадельфию». Думал, что заслужил контракт

Форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Уэйн Симмондс признался, что был очень разочарован тем, что «Филадельфия Флайерз» не предложил ему подписать новый контракт.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20

«Я вложил в эту команду столько времени, пота и слёз. Думал, что заслужил продление контракта, хотя бы и ненадолго», – приводит слова Симмондса клубный журналист «Филадельфии» Сэм Карчиди.

Статистика Уэйна Симмондса в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/20

Канадский нападающий выступал за «Флайерз» с 2011 по 2019 год. 31-летний форвард был обменян в «Нэшвилл Предаторз» перед дедлайном в прошлом сезоне. Минувшим летом уроженец Скарборо заключил контракт с «Дэвилз» в качестве свободного агента.