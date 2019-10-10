АХЛ теперь на «Чемпионате»: результаты, таблица, статистика, расписание

На «Чемпионате» открылся специальный подраздел, посвящённый Американской хоккейной лиге.
Турнирная таблица регулярного чемпионата АХЛ сезона-2019/20
АХЛ — это вторая лига Северной Америки. Лига является вспомогательной для НХЛ — все клубы, участвующие в АХЛ, являются фарм-клубами (вторыми командами) для команд НХЛ. При этом формат отношений между клубами НХЛ и АХЛ может быть разным: некоторые клубы НХЛ напрямую владеют клубами АХЛ, в другом случае речь идёт об аффилированных командах.
Статистика лучших игроков регулярного чемпионата АХЛ сезона-2019/20
В этом сезоне в АХЛ выступают многие российские игроки, в том числе Игорь Шестёркин, Виталий Кравцов («Хартфорд Вулф Пэк»), Герман Рубцов и Михаил Воробьёв («Лихай Вэлли Фантомс»), Александр Алексеев («Хёрши Бирз»), Егор Коршков («Торонто Марлиз»), Александр Волков («Сиракьюз Кранч») и многие другие.
- 10 октября 2019
-
12:00
-
11:31
-
11:04
-
11:00
-
10:34
-
10:11
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:09
-
08:45
-
08:20
-
08:05
-
08:00
-
07:54
-
07:45
-
07:36
-
06:50
-
06:12
-
05:49
-
04:57
-
04:22
-
01:49
-
01:36
-
00:00
- 9 октября 2019
-
23:54
-
23:46
-
23:41
-
23:20
-
23:10
-
22:58
-
22:36
-
22:34
-
22:30
-
22:27