АХЛ теперь на «Чемпионате»: результаты, таблица, статистика, расписание

На «Чемпионате» открылся специальный подраздел, посвящённый Американской хоккейной лиге.

Турнирная таблица регулярного чемпионата АХЛ сезона-2019/20

АХЛ — это вторая лига Северной Америки. Лига является вспомогательной для НХЛ — все клубы, участвующие в АХЛ, являются фарм-клубами (вторыми командами) для команд НХЛ. При этом формат отношений между клубами НХЛ и АХЛ может быть разным: некоторые клубы НХЛ напрямую владеют клубами АХЛ, в другом случае речь идёт об аффилированных командах.

Статистика лучших игроков регулярного чемпионата АХЛ сезона-2019/20

В этом сезоне в АХЛ выступают многие российские игроки, в том числе Игорь Шестёркин, Виталий Кравцов («Хартфорд Вулф Пэк»), Герман Рубцов и Михаил Воробьёв («Лихай Вэлли Фантомс»), Александр Алексеев («Хёрши Бирз»), Егор Коршков («Торонто Марлиз»), Александр Волков («Сиракьюз Кранч») и многие другие.

Фарм-клуб «Каролины» впервые в истории выиграл Кубок Колдера