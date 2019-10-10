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Какко: в НХЛ порой надо забрасывать шайбу вперёд. В прошлом году я так не играл

Какко: в НХЛ порой надо забрасывать шайбу вперёд. В прошлом году я так не играл
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Каапо Какко поделился ожиданиями от игры в регулярном чемпионате НХЛ. В двух первых матчах 18-летний финн не набрал очков. Финский нападающий выходил на лёд во втором звене с Райаном Строумом и Крисом Крайдером. Также Какко действовал во второй бригаде большинства.

«Я хочу забивать, так что определённое давление есть. Но у меня в запасе ещё 80 матчей. Думаю, что всё будет хорошо. Я понимаю, все ждали, что я забью в первом же матче. Я не забил. Может быть, это произойдёт в следующем матче. Я надеюсь на это.

Тут очень высокие скорости. Это главное. Порой надо просто забрасывать шайбу вперёд. В прошлом году я так не играл. Сейчас мне приходится так поступать», – цитирует Какко пресс-служба НХЛ.

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